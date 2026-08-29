La junta militar del Níger confirma un intent de cop d'Estat en procés de "contenció"

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MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
La junta militar del Níger ha confirmat que els enfrontaments que han esclatat aquesta matinada passada en zones estratègiques de la capital, Niamey, es deuen a un intent de cop d'Estat que està ara mateix en procés de "contenció".
El ministre de Defensa nigerí, Salifou Mody, ha culpat de la situació un "moviment d'insurrectes" repel·lit gràcies a "la ràpida intervenció de les forces de defensa i de seguretat".
El desplegament "ha permès contenir aquest moviment i recuperar progressivament el control de les zones en qüestió", ha afegit el ministre a través d'un comunicat llegit a Télé Sahel, la televisió estatal nigerina, que fa unes hores ha tornat a emetre després d'una breu apagada matinal.
"S'insta el públic a mantenir la calma i realitzar lliurement les seves activitats diàries", ha conclòs el missatge.