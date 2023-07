Els EUA condemnen l'intent de cop d'Estat al Níger i demanen l'alliberament del president

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

Blinken trasllada a Bazoum el "suport infrangible dels Estats Units"



MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha condemnat l'intent de cop d'estat protagonitzat per membres de la Guàrdia Presidencial del Níger i ha mostrat el seu suport al president del país, Mohamed Bazoum, de qui han demanat l'alliberament.

El secretari del Departament d'Estat, Antony Blinken, ha informat que ha mostrat el "suport infrangible dels Estats Units" a Bazoum i a la democràcia del Níger, en una trucada que ha tingut lloc aquest dimecres.

"Els Estats Units estan amb el poble nigerí i els socis regionals i internacionals per condemnar aquest esforç per prendre el poder per la força i enderrocar l'ordre constitucional", ha indicat Blinken.

Així mateix, ha subratllat que "la sòlida associació econòmica i de seguretat dels Estats Units i el Níger depèn de la continuació de la governabilitat democràtica i el respecte de l'estat de dret i els drets humans".

Poc abans, el portaveu del Departament d'Estat, Matthew Miller, havia assenyalat en un comunicat que està "molt preocupat pels esdeveniments al Níger" i que recolza "fermament al president triat democràticament": "Demanem l'alliberament immediat de Bazoum i el respecte a l'Estat de dret i la seguretat pública", assenyala la missiva.

"Condemnem en els termes més enèrgics qualsevol intent de prendre el poder per la força i pertorbar l'ordre constitucional", ha indicat Miller, que ha assegurat que es fan "ressò de l'enèrgica condemna" manifestada per la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO).

Així mateix, ha assenyalat que l'Administració Biden està "monitorejant de prop" la situació i que està en comunicació directa amb l'ambaixada estatunidenca a Niamey.

Per la seva banda, l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, s'ha mostrat en la línia del portaveu del Departament d'Estat, encara que ha matisat que insta específicament els membres de la Guàrdia Presidencial a què alliberin" al president del Níger i "s'abstinguin de la violència".

Sullivan ha afegit que aquest país africà "és un soci crític para els Estats Units", ja que tant Washington com Niamey comparteixen "valors sobre la democràcia i els drets humans", mentre que col·laboren en la promoció de la seguretat, la prosperitat regional i el compromís "continu" amb els estàndards democràtics.

Hores abans, des de la CEDEAO, la Unió Africana, Nacions Unides i la Unió Europea, s'han emès condemnes per l'"atemptat" contra la democràcia al Níger i han exigit l'alliberament "sense condicions" del mandatari. L'UE ha fet un pas més i s'ha ofert a recolzar els esforços per posar en marxa una solució pacífica a aquest intent de cop.

El Níger és un aliat clau de diversos països occidentals, inclosos els EUA i França, en la lluita contra el yihadisme a l'Àfrica Occidental i fins ara ha aconseguit evitar la inestabilitat política que ha afectat altres països de la regió per la inseguretat. Burkina Faso, Mali i el Txad s'han vist afectats per diversos aldarulls, alguns d'ells pel descontentament entre els militars per la lluita contra el terrorisme.

El país fa front a l'amenaça terrorista a l'oest per part de la branca d'Al-Qaeda a Mali, el Grup de Suport a l'Islam i els Musulmans (JNIM), i Estat Islàmic al Gran Sàhara (ISGS). Així mateix, la regió de Diffa, banyada pel llac Txad, és escenari d'atacs amb relativa freqüència per part de Boko Haram i de la seva escissió, Estat Islàmic a Àfrica Occidental (ISWA).