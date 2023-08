La CEDEAO activa amb efecte "immediat" una força regional davant una possible intervenció al Níger

MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO) ha acordat l'activació amb efecte "immediat" d'una força regional amb vista a una possible intervenció al Níger, per recuperar el "ordre constitucional" després del cop d'estat que va suposar la destitució del president Mohamed Bazoum, ha anunciat aquest dijous el president de la comissió del bloc, Omar Touray.

Encara que el bloc segueix decidit a resoldre la crisi per la via "pacífica", l'anunci realitzat per Touray a la cimera extraordinària de la CEDEAO convocada a Nigèria implica 'de facto' un primer pas cap a la hipotètica intervenció.

El bloc ja va amenaçar amb ella després del cop i fins i tot va donar un ultimàtum a la junta militar per renunciar al poder.

El president de Nigèria, Bola Tinubu, responsable de torn de la CEDEAO, també va advocar durant el seu discurs per impulsar el diàleg i esgotar "totes els vies" diplomàtiques després del cop d'estat al Níger.

Així mateix, ha sentenciat que "la crisi política al Níger no només representa una amenaça per a l'estabilitat de la nació, sinó que també te implicacions de gran abast per a tota la regió d'Àfrica Occidental", segons el diari 'Punch'.

La junta militar nigerina ha fet cas omís als crides de la CEDEAO i fins i tot ha donat passos per consolidar-es, inclòs el nomenament d'alts càrrecs.

Entre els seus aliats, destquen les autoritats de Burkina Faso i Mali, que ja han avisat que una hipotètica intervenció militar al Níger suposaria una "declaració de guerra" també contra ells.