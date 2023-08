Aterra a Itàlia un vol amb gairebé un centenar de persones que fugien del Níger després del cop militar

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El vol del Govern d'Itàlia pels seus ciutadans, a més de per a altres persones de diferents nacionalitats, que van decidir sortir del Níger després del cop d'estat de la setmana passada, ha arribat la matinada d'aquest divendres a Roma amb gairebé cent passatgers.

El ministre d'Afers exteriors, Antonio Tajani, ha estat present a l'arribada a l'aeroport de Ciampino de l'avió, en el qual han viatjat a més de trenta italians, així com una vintena d'estatunidencs, i diversos ciutadans europeus.

"Estem satisfets, perquè vam poder portar de retorn a Itàlia a tots els nostres compatriotes que ho havien demanat", ha expressat Tajani, segons ha recollit l'agència Adnkronos.

Poc abans d'aquesta arribada, a París, ha aterrat a primera hora de la matinada el primer dels vols que França té previst fletar. Hi han viatjat els primers 220 ciutadans francesos dels 600 que han demanat sortir, al costat de diverses desenes d'estrangers.

Aquest dimarts, França va començar el seu pla d'evacuació després que durant el cap de setmana la situació hagués empitjorat pels seus interessos després dels atacs a la seva Ambaixada a Niamey i la decisió dels autoritats militars del Níger de tancar l'espai aeri, les quals ja han obert només per a cinc països veïns.

Diversos països europeus van recomanar als seus ciutadans agafar la invitació de França de sumar-se a l'avió si així ho desitjaven, entre ells Alemanya, si bé n'hi ha d'altres que també han començat també a treure del Níger als seus ciutadans.

Està previst que aquest dimecres aterri a Niamey un delegació de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) encapçalada per l'expresident nigerià Abdulsalami Abubakar per intervenir en la crisi, més encara després que aquest organisme imposés sancions i fins i tot amenacés amb l'ús de la força si en set dies el president, Mohamed Bazoum, no era restituït.

Això va provocar una resposta de rebot i solidaritat dels governs de Burkina Faso i Mali, que van considerar una declaració de guerra també contra ells si es produïa qualsevol intervenció militar per part de la CEDEAO al Níger, mentre que Guinea va anunciar que no se sumaria a les sancions.