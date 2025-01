Nicolás Maduro pren possessió com a president de Veneçuela malgrat les crítiques

MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha pres possessió del càrrec aquest divendres a la seu de l'Assemblea Nacional després de les eleccions del passat 28 de juliol, en les quals l'oposició va denunciar frau en el recompte de vots i s'atribueix la victòria.

En un acte conduït pel president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, Maduro ha jurat "per la història" i per la seva "vida" acatar la Constitució i exercir com a president veneçolà durant els pròxims sis anys.