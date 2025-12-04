Nicolás Maduro confirma una conversa telefònica "cordial" amb Donald Trump

Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY
MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha afirmat aquest dimecres haver mantingut una conversa "cordial" amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, enmig de les tensions entre Caracas i Washington arran dels atacs del Pentàgon contra les suposades narcollanxes al Carib i el Pacífic que ja han deixat més de 80 persones mortes.
"He tingut una trucada i he parlat amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Puc dir que la conversa ha estat en un to de respecte, fins i tot puc dir que ha estat cordial", ha declarat en un programa emès per la cadena de televisió estatal VTV.
El mandatari veneçolà ha celebrat a més que "si aquesta trucada suposa que s'estan fent passos cap a un diàleg respectuós d'estat a estat, de país a país, benvingut el diàleg, benvinguda la diplomàcia, perquè sempre buscarem la pau".
L'inquilí de la Casa Blanca --qui diumenge va confirmar haver mantingut una conversa telefònica amb Maduro-- ha declarat aquest dimecres des del Despatx Oval que dona suport a "la decisió d'inutilitzar aquests vaixells i qualsevol persona que els piloti", preguntat sobre la decisió d'atacar els onze supervivents d'una embarcació abatuda per matar-los.
"La majoria ja no hi són, però qualssevol que els piloti són culpables d'intentar matar gent al nostre país", ha al·legat, per justificar així la decisió que l'almirall Frank Bradley va prendre amb el suport del cap del Pentàgon, Pete Hegseth, en paraules de la Casa Blanca.
Trump ha defugit les preguntes sobre si Bradley i Hegseth haurien de ser castigats, segons ha recollit la cadena CNN. "Crec que descobrireu que això és la guerra, que aquestes persones estaven matant la nostra gent per milions. Crec que descobrireu que hi ha molta gent disposada a fer costat al que estem fent: destruir aquests vaixells. I, molt aviat, també ho començarem a fer per terra", ha assegurat.