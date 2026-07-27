Netanyahu viatja als EUA per reunir-se amb Trump a la Casa Blanca malgrat l'ordre d'arrest del TPI

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, viatjarà aquest dilluns als Estats Units (EUA) en una visita oficial en la qual té previst reunir-se amb el president nord-americà, Donald Trump, malgrat l'ordre d'arrest emesa pel Tribunal Penal Internacional (TPI) en contra seu.
Segons fonts pròximes a l'afer, la visita té lloc seguint la invitació de Trump, i està previst que tots dos abordin qüestions de "rellevància i preocupació" per a tots dos països.
La trobada tindrà lloc dimarts, data en la qual Netanyahu també té previst assistir al funeral del senador Lindsey Graham, segons informacions recollides pel diari 'The Times of Israel'.
La visita es produeix tot i que Netanyahu encara és objecte d'una ordre d'arrest emesa pel TPI el novembre del 2024 per la comissió de presumptes crims de lesa humanitat durant l'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza, en què ja han mort més de 73.300 persones.
Es tracta de la setena vegada que Netanyahu es reuneix amb Trump des que el magnat va tornar a la Casa Blanca el gener del 2025. L'última trobada directa entre tots dos va tenir lloc el passat 11 de febrer, tan sols 17 dies abans de l'atac coordinat entre els Estats Units (EUA) i Israel contra l'Iran.