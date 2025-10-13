Netanyahu veu Trump com el "millor amic que Israel ha tingut mai"

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat aquest dilluns que el president nord-americà, Donald Trump, és el "millor amic que Israel ha tingut mai" i ha promès "assolir la pau", i ha recordat que "cap president nord-americà havia fet tant" pel país.
En una intervenció davant la Knesset (el Parlament israelià) amb motiu de la visita de Trump, que també s'ha adreçat als diputats en una jornada que s'ha vist marcada per l'alliberament dels 20 ostatges que quedaven amb vida a Gaza, ha afirmat que "hi ha molts motius" per donar les gràcies al magnat novaiorquès.
"Aquests dos anys han estat dos anys de guerra, però els següents seran temps de pau, dins i fora d'Israel. Amb el teu lideratge podem buscar més tractats de pau, amb els països musulmans de la regió i de fora, per aconseguir un futur millor contra la barbàrie, una llum més gran sobre la foscor, i un raig d'esperança. I amb el seu lideratge això passarà molt més ràpid del que la gent pensa", ha afirmat.
Així, ha destacat que "ningú no busca la pau més que el poble israelià, que sempre ha hagut d'estar alerta". "Hi ha molts motius pels quals donar-li les gràcies des de l'últim cop que va ser aquí, gràcies per reconèixer la nostra sobirania sobre els alts del Golan", ha dit.
"Gràcies per alçar-se contra les mentides abocades contra Israel a les Nacions Unides. Gràcies per tirar endavant els acords d'Abraham. Gràcies per retirar-se del desastrós acord nuclear iranià. Gràcies per fer costat les nostres operacions militars i la decisió d'impulsar l'operació contra l'Iran", ha declarat.
"Li volem donar les gràcies pel seu gran lideratge a l'hora de tirar endavant una proposta que ha estat ben rebuda per gairebé tothom i que torna a casa els nostres ostatges, que posa fi a la guerra després de complir tots els nostres objectius i que obre la porta a l'extensió de la pau a tota la regió i més enllà", ha sostingut.
Netanyahu, que ha dit estar "compromès amb la pau", ha instat a recordar el successos del 7 d'octubre del 2023 durant els atemptats de Hamas. "Hem aconseguit una gran victòria davant els terroristes de Hamas i tots els actors terroristes vinculats a l'Iran. Tot i que el preu ha estat alt", ha afirmat.
És per això que ha donat les gràcies a "tots els herois d'Israel, gràcies als quals la nació sobreviu i tindrem pau". "Avui, amb l'ajuda determinada de Trump i el seu equip, i amb el sacrifici i el gran coratge dels soldats d'Israel, estem complint la nostra promesa", ha afegit.