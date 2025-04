Netanyahu tractarà aquest dilluns cara a cara amb Trump la crisi dels aranzels

Serà el primer líder estranger a tractar la qüestió en persona amb el president dels EUA

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, discutirà aquest dilluns en persona amb el president Donald Trump l'impacte dels aranzels del 17% que el mandatari nord-americà ha imposat al seu país aquesta setmana, com a part de la guerra comercial que la Casa Blanca ha declarat a la comunitat internacional.

"Netanyahu partirà cap a Washington demà, diumenge 6 d'abril del 2025, a invitació del president nord-americà, Donald Trump", va informar aquest dissabte l'oficina de Netanyahu en un comunicat.

El mandatari israelià i el nord-americà "tractaran la qüestió dels aranzels, les accions per al retorn dels nostres ostatges, les relacions Israel-Turquia, l'amenaça iraniana i la batalla contra el Tribunal Penal Internacional", ha afegit.

Netanyahu "valora els vincles personals i càlids amb el president Trump i li agraeix la invitació per ser el primer líder amb el qual es reuneixi després de la imposició dels aranzels globals, igual que ja va ser el primer líder que es va reunir amb ell després de la seva entrada a la Casa Blanca", ha ressaltat.

Trump ha anunciat un paquet d'aranzels com a mesura, argumenta, de protecció econòmica i una eina per equilibrar el que percep com una greu diferència comercial amb la resta del món.

En les últimes hores s'ha confirmat a més una conversa entre Netanyahu i el secretari d'estat dels EUA, Marco Rubio, en què han tractat exactament aquests mateixos assumptes, ha afegit per la seva banda la portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Tammy Bruce.

L'aranzel del 17% imposat per Trump als productes israelians va agafar Netanyahu bastant desprevingut, segons les fonts del diari 'Times of Israel', atès que els Estats Units són el soci comercial més important de país.

De fet, l'ultranacionalista ministre de Finances israeliana, Bezalel Smotrich, va intentar treure el país del destret abans de la declaració de Trump, en anunciar l'anul·lació de tots els aranzels restants sobre les importacions nord-americanes, sense èxit.