Netanyahu titlla de "mentida descarada" les acusacions contra el seu Govern per una "campanya de fam" a Gaza

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha qualificat aquest diumenge com una "mentida descarada" que s'acusi al seu Govern d'"aplicar una campanya de fam a la Franja de Gaza", després de les reiterades denúncies d'organitzacions humanitàries i governs internacionals per la creixent fam en l'enclavament, que ha provocat ja més de 130 morts.

"No hi ha cap política de fam a Gaza, i no hi ha fam a Gaza. Permetem que l'ajuda humanitària entri a Gaza durant tota la guerra; en cas contrari, no hi hauria habitants a Gaza", ha afirmat el mandatari israelià en una trobada amb la pastora evangèlica i responsable de l'Oficina de Fe dels Estats Units --creada sota l'actual mandat del president Donald Trump--, Paula White-Cain.

En la seva entrevista, en la qual ha afirmat "haver permès que entri la quantitat exigida pel dret internacional", ha culpat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) de "robar l'ajuda humanitària i acusar a Israel de no subministrar-la", alhora que ha assenyalat a les organitzacions humanitàries i a les Nacions Unides per, suposadament, no lliurar aliments a l'enclavament palestí a causa dels combats.