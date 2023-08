Netanyahu s'ajorna les vacances per parlar amb la cúpula militar sobre l'oposició reservista a la reforma judicial

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha decidit ajornar les seves vacances previstes als alts del Golan per mantenir una reunió extraordinària amb el cap de l'Estat Major, el general Herzi Halevi, sobre l'impacte de les crítiques dels reservistes a la reforma judicial del seu govern sobre la situació de seguretat al país.

Durant les últimes setmanes, milers de reservistes han amenaçat amb deixar de participar en tasques de voluntariat militar en senyal de rebuig al projecte de reforma judicial del Govern israelià per considerar-lo com un atac a la separació de poders. Els militars en contra s'uneixen així a les desenes de milers de persones que cada setmana surten a protestar des de fa mesos per mostrar que s'oposen activament al pla del Govern.

Sense anar més lluny, desenes de manifestants s'han acostat aquest dissabte a la residència del president del Parlament israelià (la Knesset), Amir Ohana, per protestar amb xiulades en la culminació de la nova marxa setmanal contra els plans de reforma.

Netanyahu i Halevi, informa el 'Times of Israel', es reuniran a la base militar de Kirya, a Tel-Aviv, on discutiran qüestions de seguretat i l'actual nivell de preparació de l'exèrcit israelià donada la tensió que es respira a Cisjordània o davant qualsevol conflicte nou a la Franja de Gaza.