Netanyahu rebutja un pla dels EUA per a un estat palestí perquè seria un "premi" al terrorisme

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha presentat aquest diumenge davant el Consell de Ministres israelià una moció que rebutja una proposta de solució al conflicte plantejada pels Estats Units que inclou el reconeixement d'un estat palestí.

"Israel continuarà rebutjant un reconeixement unilateral d'un estat palestí que, després de la massacre del 7 d'octubre, suposaria atorgar un enorme premi al terrorisme, un premi sense precedents, i impediria qualsevol futur acord de pau", ha apuntat Netanyahu en un comunicat de la seva oficina.

"Israel rebutja els dictats internacionals per a un acord permanent amb els palestins. L'acord només es pot assolir a través de negociacions directes entre les parts, sense condicions prèvies", ha afegit.

No han transcendit tots els detalls de la proposta nord-americana, però inclouria un "calendari ferm" per a la creació d'un estat palestí, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

El mandatari israelià ha traslladat als seus ministres que no poden acceptar la iniciativa "a la vista dels comentaris que se senten últimament en la comunitat internacional sobre un intent d'imposar forçosament i unilateralment a Israel un estat palestí", segons el diari isarelí.

El diari 'The Washington Post' ha publicat que els Estats Units i diversos aliats àrabs tenen previst fer una proposta per a la creació d'un estat palestí, per la qual cosa els ministres israelians més radicals, com el de Finances, Bezalel Smotrich, havien demanat un rebuig obert en el Consell de Ministres a qualsevol reconeixement d'un estat palestí fins i tot abans que es publiqui la iniciativa.

El Consell de Ministres que se celebra aquest diumenge inclou per primer cop en setmanes els dos ministres d'Unitat Nacional, Benny Gantz i Chili Tropper. Tots dos havien decidit no assistir-hi en protesta a com gestiona Netanyahu aquest fòrum.