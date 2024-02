Netanyahu rebutja els "dictats internacionals" sobre un acord de pau amb els palestins

MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat aquest dijous els "dictats internacionals" sobre un acord de pau amb els palestins, en el qual s'inclou el reconeixement de l'Estat de Palestina, i ha assegurat que només negociarà directament amb ells i "sense condicions prèvies".

"Israel rebutja rotundament els dictats internacionals sobre un acord permanent amb els palestins. Aquest acord només s'aconseguirà amb negociacions directes entre les parts, sense condicions prèvies", ha publicat Netanyahu en el seu compte d'X.

Així mateix, s'ha oposat al "reconeixement unilateral" d'un Estat palestí en considerar que seria una "enorme recompensa a un terrorisme sense precedents", en referència als atacs de Hamas el 7 d'octubre, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges.

Netanyahu també ha opinat que l'establiment de l'Estat de Palestina, reclamat per gran part de la comunitat internacional, incloent els Estats Units (EUA), el seu aliat més important, "impediria qualsevol futur acord de pau".

La diferència d'opinions entre Netanyahu i el president dels EUA, Joe Biden, s'ha materialitzat en nombroses qüestions, com l'imminent assalt terrestre contra la ciutat de Rafah, al sud de la Franja, i que serveix de refugi per a més d'un milió de palestins que no tenen on anar.