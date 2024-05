Netanyahu qualifica de "greu incident" l'últim atac contra Rafah que ha deixat 45 morts

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha qualificat de "greu incident" el bombardeig de l'exèrcit israelià a la ciutat de Rafah, que ha deixat almenys 45 morts, durant la seva intervenció aquest dilluns a la Knesset, entre les protestes de les famílies dels ostatges.

"El que ha passat a Rafah és un tràgic incident. Estem investigant el cas, aquesta és la nostra política", ha dit Netanyahu durant la seva intervenció al Parlament, on ha acudit per parlar de diversos assumptes a través d'una iniciativa parlamentària.

Netanyahu ha assegurat que els fets de diumenge "són una tragèdia per a Israel", però una "estratègia per a Hamas" i ha insistit que no té cap intenció de posar fi a la guerra sobre la Franja de Gaza, recull 'The Times of Israel'.

"Els qui diuen que no estan preparats per resistir la pressió aixequen la bandera de la derrota (...) continuaré lluitant fins que s'aixequi la bandera de la victòria. No tinc la intenció de posar fi a la guerra abans que s'hagin assolit tots els objectius", ha subratllat.

"Si cedim, la massacre tornarà. Si cedim, donarem una gran victòria al terrorisme, a l'Iran", ha afegit, entre les crítiques dels familiars dels ostatges de Hamas, els qui retreuen a ell i al seu govern que bloquegi un acord per decretar un alto el foc i retornar els captius.

Així, s'ha referit a les últimes filtracions de la premsa que el Govern israelià no estaria cooperant en aquest sentit com "mentides que només fan mal a les famílies" i s'ha queixat que es posi el focus en ell i el seu gabinet i no en els líders de Hamas.