Netanyahu ordena el tancament "immediat" de la ciutat d'Hebron

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) el tancament "immediat de la ciutat de cisjordana d'Hebron i la preparació del tancament total de tot Cisjordània a partir d'aquest mateix divendres, després d'un atac armat que ha deixat cinc ferits i ha provocat la mort dels dos assaltants.
"He ordenat a les FDI i a les forces de seguretat imposar un tancament immediat sobre la ciutat d'Hebron i preparar-se per a un tancament total a tot Judea i Samaria --nom bíblic de Cisjordània que fan servir les autoritats israelianes per referir-se a aquest territori palestí-- a partir d'avui", ha anunciat el mandatari israelià en una publicació a les xarxes socials.
Netanyahu ha vinculat aquesta decisió a la lluita contra el terrorisme de les autoritats israelianes i ha assegurat que continuaran "perseguint per tot arreu i en tot moment els terroristes de Hamas" i els que els envien.
"No tenen on amagar-se", ha declarat, i ha insistit que les forces israelianes operen "amb energies reforçades per frustrar el terrorisme i dur a terme onades de detencions massives".
L'anunci arriba després que l'exèrcit d'Israel hagi matat aquest divendres dos palestins després d'un atac a trets perpetrat al sud de Cisjordània, fet que ha deixat cinc ferits, entre ells dos en estat crític, segons els serveis d'emergència d'Israel.
En relació amb aquest incident, el ministre de Seguretat Nacional israeliana, Itamar Ben-Gvir, ha parlat de "matí difícil" i ha reivindicat que no es pot permetre "l'existència d'un 'estat terrorista' a Judea i Samaria", i ha tornat a reclamar el "desmantellament" de l'Autoritat Palestina.