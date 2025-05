Netanyahu ordena reforçar la seguretat de les ambaixades d'Israel després de l'assassinat de dos treballadors

Titlla el responsable de l'atac d'"assassí antisemita"

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat reforçar la seguretat de les missions diplomàtiques israelianes després de l'assassinat de dos treballadors de la legació del país als Estats Units (EUA), abans de titllar-ne el responsable d'"assassí antisemita".

"He ordenat que s'augmenti la seguretat de les missions israelianes arreu del món i per als representants de l'Estat", ha dit. "Som testimonis del terrible cost de l'antisemitisme i la salvatge incitació contra l'Estat d'Israel", ha afegit.

L'oficina de Netanyahu ha apuntat que el primer ministre israelià ha parlat amb l'ambaixador d'Israel als Estats Units, Yechiel Leiter, i amb la fiscal general nord-americana, Pam Bondi, per abordar la situació, després que el sospitós de l'atac hagi estat detingut.

El ministre de Diàspora d'Israel, Amichai Chikli, s'ha mostrat "impactat" pel "brutal assassinat" en aquest "atac antisemita al cor de Washington", i ha donat les gràcies al president dels EUA, Donald Trump, per la seva "condemna ràpida i inequívoca d'aquest acte atroç".

"El terrorista ha cridat 'Palestina Lliure' abans d'obrir foc. Siguem absolutament clars: 'Palestina lliure' no és un crit per la llibertat, és un crit per l'assassinat. Això ha quedat demostrat avui amb sang", ha subratllat, després d'afirmar que "aquest eslògan, repetit per activistes, acadèmics i influenciadors, s'ha convertit en una bandera de l'odi, la violència i la demonització de l'Estat jueu", ha dit.

Per això, ha afirmat que "hem de fer que retin comptes els irresponsables líders occidentals que han donat suport a aquest odi", abans de citar el president de França, Emmanuel Macron; el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer; i el primer ministre del Canadà, Mark Carney.

Els governs del Regne Unit, França i el Canadà van instar dilluns Israel a frenar la "desproporcionada" ofensiva militar a Gaza i a permetre-hi l'entrada d'ajuda humanitària, i van amenaçar amb "mesures concretes" de resposta en cas que canviessin de posicionament.