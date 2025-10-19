Netanyahu ordena a l'Exèrcit nous atacs a Gaza després d'acusar a Hamas de violar l'alto el foc

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat ordre a l'Exèrcit israelià que actuï "amb força" a la Franja de Gaza després d'acusar a les milícies del moviment islamista Hamas d'haver violat l'alto el foc en vigor després d'atacar aquest diumenge a una unitat militar a la ciutat de Rafah, al sud de l'enclavament.
Encara que Hamas ha assegurat que l'atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l'Exèrcit israelià ha denunciat que l'assalt anava dirigit contra una unitat d'enginyers i un reforç d'infanteria, primer amb l'impacte d'un míssil antitanc contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. No hi ha constància de víctimes, de moment.
L'incident ha obligat a Netanyahu a convocar una reunió d'emergència de la seva cúpula de seguretat, començant pel ministre de Defensa, Israel Katz, per avaluar la resposta a l'atac, finalment concretada en un missatge de l'Oficina del Primer Ministre publicada en el seu compte de X.
"Després de la violació de l'alto el foc per part d'Hamas, el primer ministre Netanyahu ha mantingut de nou consultes amb el Ministeri de Defensa i els caps de l'aparell de seguretat, a els qui ha donat instruccions perquè actuïn amb força contra els objectius terroristes a la Franja de Gaza", diu el missatge.
De moment, l'agència de notícies palestina Safa informa d'almenys cinc morts en un atac israelià contra una cafeteria a la ciutat de Deir al-Balah, al centre de la Franja de Gaza.
Abans de l'incident de Rafah, fonts palestines van denunciar dos morts en Jabalia, que l'Exèrcit israelià va descriure com a presumptes milicians d'Hamas que havien travessat la línia groga que delimita les posicions israelianes després de l'alto el foc que va començar la setmana passada.