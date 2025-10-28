Netanyahu ordena a l'exèrcit israelià reprendre "immediatament" els atacs contra Gaza

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat aquest dimarts a l'exèrcit que reprengui els atacs contra la Franja de Gaza després de denunciar diverses violacions de l'acord d'alto el foc per part del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).
"Després les consultes de seguretat, el primer ministre ha ordenat l'escaló militar dur a terme immediatament contundents atacs a la Franja de Gaza", diu un breu comunicat de l'oficina de Netanyahu.
La decisió arriba poc després que les tropes israelianes fossin suposadament atacades al sud de l'enclavament palestí, i enmig de les polèmiques relacionades amb la devolució per part de Hamas dels cossos dels ostatges.
Després de l'anunci de Netanyahu, el braç armat de Hamas, les Brigades Al-Qassam, ha informat que ajornarà l'entrega de les restes d'un ostatge trobat en les darreres hores a la Franja, durant les tasques de recerca de cadàvers entre la runa.
"Ajornarem el lliurament previst per a avui a causa de les violacions de l'ocupació. Qualsevol escalada (d'Israel) obstaculitzarà la recerca, l'excavació i la recuperació dels cossos", ha explicat, sense precisar en quin moment es durà a terme l'intercanvi, segons el diari 'Filastin'.