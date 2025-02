Netanyahu ordena intensificar les operacions militars a Cisjordània després de les explosions en busos

MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat aquest dijous a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) que intensifiquin les seves operacions militars a Cisjordània després de l'explosió simultània de tres autobusos buits al sud de Tel Aviv, un incident que les autoritats estudien com un possible atac terrorista per part de les milícies palestines.

L'oficina del primer ministre ha indicat que ha disposat "dur a terme una operació intensiva contra els centres de terrorisme" a Cisjordània, mentre que ha demanat a les forces de seguretat "que augmentin l'activitat preventiva contra nous atemptats a ciutats israelianes", segons resa un comunicat emès després d'una reunió amb alts comandaments de Defensa, l'Exèrcit i la Policia.

Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel ha assenyalat que, després d'"avaluar la situació", desplegarà com a reforç tres batallons addicionals a Cisjordània. "Les FDI continuen realitzant una avaluació contínua de la situació i es preparen per ampliar l'activitat ofensiva", resa un comunicat.