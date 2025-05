Netanyahu nega un conflicte d'interessos i demana nomenar "com més aviat millor" el nou cap del Shin Bet

El primer ministre d'Israel diu que "qualsevol retard" en la ratificació "perjudica la seguretat del país"

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha negat aquest divendres que hi hagi un conflicte d'interessos en la decisió de nomenar David Zini com a nou cap dels serveis d'intel·ligència i ha defensat que aquest pas s'ha de fer "com més aviat millor", després de les crítiques abocades per la fiscal general, Gali Baharav-Miara, i part de l'oposició.

L'oficina de Netanyahu ha indicat en un comunicat que "el cap del Shin Bet ha de ser nomenat com més aviat millor" i ha ressaltat que "el primer ministre està a càrrec de la seguretat de l'Estat, especialment en un moment de guerra amb múltiples fronts", segons l'emissora Kan.

"S'ha de nomenar com més aviat millor un cap permanent del Shin Bet", ha insistit, a més de sostenir que "això és una necessitat de seguretat de màxim nivell". "Qualsevol retard perjudica la seguretat del país i la dels nostres soldats", ha dit.

En aquest sentit, ha recalcat que el cap del Shin Bet no té influència en relació amb la investigació sobre el cas Qatargate --obert contra diversos assessors de Netanyahu per suposadament filtrar a mitjans de comunicació informació favorable al Govern de Qatar-- i ha afirmat que Zini "no estarà implicat" en les perquisicions, per la qual cosa no hi ha cap conflicte d'interessos.

El comunicat s'ha publicat després que Baharav-Miara acusés Netanyahu d'actuar contra la decisió del Tribunal Suprem, que va determinar que la destitució de l'anterior cap del Shin Bet, Ronen Bar, havia estat il·legal i va demanar que no es nomenés un substitut en aquestes circumstàncies per la preocupació d'un "conflicte d'interessos" per part del primer ministre.