Netanyahu nega que Biden estigui limitant les decisions militars d'Israel, que és "sobirà"

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha subratllat que els Estats Units són un aliat clau en termes polítics, però ha negat el seu president, Joe Biden, estigui limitant de cap manera la resposta militar llançada per les forces israelianes a la Franja de Gaza, malgrat les recents discrepàncies públiques entre tots dos líders.

Netanyahu, a l'inici d'una reunió de govern, ha aclarit que és "erroni" considerar que Washington, d'alguna manera, està "impedint" accions sobre el terreny. "Israel és un Estat sobirà. Les nostres decisions en la guerra es basen en consideracions operatives", no estan "dictades per pressió externa", ha esgrimit.

"La decisió sobre com utilitzar les nostres forces és independent (de les Forces de Defenses d'Israel) i de ningú més", ha sentenciat Netanyahu, en un discurs distribuït per la seva oficina i en el qual ha afirmat que Biden, amb qui va parlar dissabte per telèfon, "comprèn" que Israel està disposat a continuar lluitant.

En aquest sentit, ha reiterat que la meta continua sent "complir la missió", la qual cosa implica "l'eliminació de Hamas i el retorn de tots els ostatges". Vaticina "una guerra llarga", si bé confia a "guanyar".

Netanyahu ha admès que les últimes hores han estat "difícils" a la Franja de Gaza, a causa de la mort de diversos militars --ja són més de 150 els morts des de l'inici de l'ofensiva--, però creu que no hi ha més opció que continuar combatent fins que el territori palestí "mai més no suposi una amenaça per a l'Estat d'Israel".