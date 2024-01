Netanyahu insisteix que el futur control israelià de Gaza s'oposa a la demanda palestina de sobirania

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

L'oficina del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha emès aquest dissabte un comunicat en el qual insisteix que les seves pretensions per al futur de Gaza contravenen les ambicions palestines per a la creació d'un Estat independent.

El comunicat ha estat publicat després d'hores d'informacions poc clares sobre la conversa mantinguda divendres entre Netanyahu i el president dels Estats Units, Joe Biden, que va deixar entreveure que el primer ministre israelià podria acceptar l'existència d'un Estat palestí en alguna modalitat.

Fonts properes a la conversa van arribar a indicar a la cadena CNN que el primer ministre israelià no "va tancar la porta a aquesta possibilitat", en particular a una possible solució que contempli un Estat palestí desmilitaritzat, opció que Biden considera "intrigant".

No obstant això, la nota d'aquest dissabte fa saber que, en la seva conversa amb Biden, "el primer ministre Netanyahu va repetir una posició que manté de manera constant des de fa anys".

"Després de l'eliminació de Hamas, Israel ha de mantenir el control total de seguretat de la Franja de Gaza per garantir que ja no suposa una amenaça per a Israel, la qual cosa entra en conflicte amb les demandes palestines de sobirania", d'acord amb el comunicat recollit pel 'Times of Israel'.

El líder de l'oposició, Yair Lapid, ha reaccionat amb una dura crítica a Netanyahu per airejar les discussions amb l'Administració nord-americana.

"Com a ministre d'Afers Exteriors i com a primer ministre, vaig tenir moltes discussions, algunes de les quals difícils, amb els nord-americans. Mai no les vaig tenir en reunions de premsa ni davant de les càmeres", ha fet saber en un comunicat recollit pel portal de notícies Walla.

"Les relacions amb els Estats Units són massa importants per convertir-les en batusses públiques amb l'únic objectiu d'un benefici polític. Fer això en temps de guerra, quan els Estats Units està al nostre costat, és un exercici d'anarquia", ha afegit el líder opositor.