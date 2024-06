Netanyahu incideix que la proposta de pau està subjecta a la "destrucció" militar de Hamas i la seva capacitat de govern

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistit que l'última proposta de pau per posar fi a la guerra de Gaza, anunciada aquest divendres pel president dels EUA, Joe Biden, continua subjecta a la destrucció política i militar del moviment islamista palestí Hamas.

"Les condicions d'Israel per acabar amb la guerra no han canviat: la destrucció de la capacitat militar i de govern de Hamas, l'alliberament de tots els ostatges i la garantia que Gaza ja no representa una amenaça per a Israel", ha fet saber l'oficina del Primer Ministre en un comunicat publicat a les xarxes socials.

En el comunicat, l'oficina del cap de l'Executiu israelià estima que tots aquests factors són "condicions que cal complir" abans d'un alto el foc permanent.

"És impossible contemplar", insisteix l'oficina de Netanyahu, "la idea que Israel pugui acordar un alto el foc permanent abans que aquestes condicions no es compleixin".

Biden va detallar aquest divendres un full de ruta proposat per Israel amb tres fases per a un alto el foc a la Franja de Gaza. La primera duraria sis setmanes i inclouria un alto el foc amb la retirada de les forces israelianes de les zones més poblades de Gaza i l'alliberament d'alguns dels ostatges, incloent dones i persones grans, a canvi de l'excarceració de presos palestins.

El mandatari va explicar que la fase dos inclou l'alliberament de tots els ostatges vius restants, incloent militars, i l'exèrcit israelià es retirarà de la Franja de Gaza, controlada per Hamas. Finalment, en la tercera part d'aquest full de ruta es contempla "un important pla de reconstrucció per a Gaza".

Aquest pla contempla, en últim terme, la tornada de les comunitats israelianes del nord del país -- ara mateix vacant pel conflicte amb Hezbollah al Líban--, a més de l'inici de la reconstrucció de Gaza "juntament amb la comunitat internacional i els aliats àrabs" dels EUA.

A més, Biden considera que el pla també podria facilitar "la integració regional" d'Israel a través, per exemple, d'un esperat acord de normalització de relacions amb l'Aràbia Saudita, i seria clau per acabar creant "les condicions per a un futur de llibertat i autodeterminació per al poble palestí" en un escenari que "impedeixi a Hamas la possibilitat de rearmar-se".