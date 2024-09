Netanyahu farà una visita de cinc dies als EUA

Parlarà davant de l'Assemblea General de l'ONU divendres



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, té previst sortir dimarts 24 de setembre a bord del seu avió oficial cap a Nova York, en un viatge de cinc dies als Estats Units que inclou previsiblement una intervenció davant la sessió anual de l'Assemblea General de l'ONU divendres 27 de setembre.

Fonts del diari 'Yedioth Aharonoth' relaten que la compareixença davant l'Assemblea General suposa acabar la jornada sense prou temps per tornar aquell mateix dia a Israel i no incomplir la inactivitat obligaria del Sabbat, per la qual cosa ja passarà el cap de setmana complet als Estats Units.

Possiblement en el discurs se centri especialment en la situació al nord d'Israel i al Líban, mentre augmenten les especulacions d'una escalada en el conflicte entre les forces militars israelianes i les milícies del partit xiïta libanès Hezbollah.

Netanyahu ja va anar un cap de setmana de juliol als Estats Units en una visita en la qual va aprofitar per reunir-se amb els dos principals candidats a les eleccions presidencials dels Estats Units del novembre, Donald Trump i Kamala Harris.