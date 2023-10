Netanyahu equipara Hamas amb l'Alemanya nazi i crida a la unitat internacional per combatre'ls

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dilluns que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) "representa una nova versió del nazisme" i ha fet una crida a la comunitat internacional per unir-se en contra de la milícia palestina.

"Ara molts arreu del món entenen a qui s'enfronta Israel. Entenen que Hamas representa una nova versió del nazisme. Així com el món es va unir per derrotar els nazis i Estat Islàmic, ara s'ha d'unir per derrotar Hamas", ha manifestat Netanyahu.

En un discurs davant el Parlament israelià (Knesset), el cap de govern ha dit que aquests enfrontaments amb Hamas demostren que "75 anys després, la guerra d'independència no s'ha acabat", segons recull el diari 'The Times of Israel'.

"Guanyarem perquè la nostra existència està en joc", ha remarcat un Netanyahu que a més ha catalogat els enfrontaments amb Hamas, iniciats ja fa més d'una setmana, com "una guerra entre les forces de la llum i les forces de la foscor, entre la humanitat i l'animalisme".

En aquest punt, el mandatari ha denunciat que el Pròxim Orient està "plagat de forces fosques", i ha inclòs Hamas en l'eix del mal" que formen l'Iran i el partit-milícia xiïta Hezbollah. "El seu objectiu és enfonsar el Pròxim Orient en un abisme de caos", ha reblat.

D'altra banda, el primer ministre israelià ha assumit la responsabilitat de l'atac perpetrat per Hamas fa deu dies. La resistència palestina va disparar desenes de míssils, va aprofitar per irrompre en territori israelià, va assassinar civils i va segrestar ostatges.

"Hi ha moltes preguntes sobre el desastre que ens va sobrevenir fa deu dies. N'investigarem cada aspecte a fons", ha apuntat un Netanyahu que insisteix que és l'hora que el país estigui "unit cap a un objectiu: la victòria", recull el diari local 'Haaretz'.

A més a més, ha informat que els últims dies s'ha reunit amb representants de les famílies dels ostatges presos per Hamas, i els ha reiterat el compromís de retornar aquests ciutadans. "No cedirem en els esforços per recuperar els nostres germans", ha resolt.