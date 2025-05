Netanyahu diu que Israel "ocuparà tot Gaza" i confirma l'entrada d'ajuda per la pressió dels aliats

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dilluns que les tropes israelianes "ocuparan tot Gaza" i ha defensat la decisió de permetre l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja després de més de dos mesos de bloqueig, una mesura que reconeix que ve motivada per les pressions dels seus aliats, entre ells els Estats Units.

Així, ha recalcat que Israel "controlarà tota la Franja de Gaza". "Això és el que farem", ha assenyalat, abans de destacar que els militars desplegats a l'enclavament "estan fent una gran feina, també aquest matí", arran de les informacions sobre una suposada operació terrestre a Khan Yunis (sud) contra un presumpte alt càrrec del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Ho hem de fer de manera que no siguem aturats. L'últim que volem és que hi hagi errors que no permetin assolir l'objectiu principal, que és eliminar Hamas", ha assenyalat, abans d'especificar que la pressió sobre Israel durant les últimes setmanes "s'acostava a una línia vermella" que va provocar la decisió de reprendre l'enviament d'ajuda.

En aquest sentit, ha explicat que "des del començament de la guerra s'ha dit que aconseguir una victòria total, eliminar Hamas i alliberar els ostatges, és una missió combinada amb una condició legal". "No cal arribar a una situació de fam", ha assenyalat, alhora que ha manifestat que això suposaria la fi dels suports internacionals a Israel.

"Vam decidir permetre una ajuda mínima durant la guerra i, quan es va avançar en aquest sentit, vam veure que Hamas s'apoderava de part d'aquesta ajuda. Per això vam aturar el lliurament d'ajuda i, juntament amb els nostres amics nord-americans, hem optat per un mètode diferent", ha subratllat, en referència al mecanisme proposat per Israel, rebutjat per les Nacions Unides.

Aquest mecanisme contempla la creació de punts de recollida on la població pot anar per rebre ajuda, segons Netanyahu, que ha recalcat que aquest procés "comporta temps". "Establirem els primers punts durant uns dies i posteriorment n'afegirem d'altres", ha dit, sense dates concretes o altres detalls.