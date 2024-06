Netanyahu diu que hi ha "buits" en la "incompleta" proposta d'alto el foc de Biden

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dilluns que hi ha "buits" en la proposta d'alto el foc presentada divendres pel president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, i ha recalcat que "és incompleta", després que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha dit que "veu amb bons ulls" el pla desvelat per la Casa Blanca.

"La proposta presentada per Biden és incompleta", ha dit, abans de reiterar que "la guerra s'aturarà per portar de tornada els ostatges i després d'això hi haurà discussions". "Hi ha altres detalls que el president dels EUA no ha presentat al públic", ha subratllat, segons ha informat el diari israelià 'The Times of Israel'.

Biden va detallar un 'full de ruta' proposat per Israel amb tres fases per a un alto el foc a Gaza. La primera duraria sis setmanes i inclouria un cessament de les hostilitats amb la retirada de les forces israelianes de les zones més poblades de Gaza i l'alliberament d'alguns dels ostatges, incloent dones i persones grans, a canvi de l'excarceració de presos palestins.

El mandatari va explicar que la segona fase inclou l'alliberament de tots els ostatges vius restants, incloent militars, i l'exèrcit israelià es retirarà de la Franja de Gaza. Finalment, en la tercera part es contempla "un important pla de reconstrucció per a Gaza".

Hamas s'ha mostrat disposat a abordar "de manera positiva" qualsevol proposta d'alto el foc "permanent" a la Franja, mentre que Israel ha sostingut que el pla "permetria continuar la guerra fins a assolir tots els seus objectius, entre els quals la destrucció de les capacitats militars i de govern de Hamas".