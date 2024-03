Netanyahu retira la delegació de l'equip negociador d'Israel a Qatar

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

L'equip negociador que Israel ha enviat a Qatar per a les converses indirectes amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) sobre un possible alto el foc a la Franja de Gaza abandonarà pròximament Doha després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que el grup islamista "no està interessat a mantenir les negociacions".

"La posició de Hamas demostra clarament que no està interessat a mantenir les negociacions per a un acord, la qual cosa suposa una lamentable mostra del perjudici que ha provocat la decisió del Consell de Seguretat (de l'ONU)", ha assenyalat l'oficina de Netanyahu a través d'un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X.

Així, ha recalcat que el grup palestí "ha rebutjat novament la proposta de compromís presentada pels Estats Units (EUA) i ha reiterat les seves demandes extremes: la fi immediata de la guerra, la retirada total de l'exèrcit de la Franja de Gaza i continuar en el poder per repetir la massacre del 7 d'octubre un cop i un altre, com ha promès fer".

"Israel no es plegarà a les delirants demandes de Hamas i continuarà actuant per assolir tots els seus objectius de guerra: alliberar els ostatges, destruir les capacitats militars i de govern de Hamas i garantir que Gaza no torna a suposar una amenaça per a Israel", ha recalcat.

Fonts oficials citades per l'emissora pública israeliana Kan han confirmat que la delegació d'Israel abandonarà Doha i han incidit que "les condicions presentades per Hamas són delirants". "Es neguen a considerar una proposta gradual, l'alliberament dels ostatges i demanen la retirada de l'exèrcit d'Israel", han dit, abans de recalcar que el cap del Mossad, David Barnea, "ha ordenat a la delegació que torni".

El comunicat s'ha difós poc després que Hamas ha publicat un comunicat en què "se cenyeix a la seva posició" en les negociacions per a un alto el foc a la Franja i ha tornat a acusar Netanyahu de "soscavar" els esforços diplomàtics i "obstruir" la possibilitat d'un acord.

Hamas va aplaudir la resolució aprovada dilluns pel Consell de Seguretat de l'ONU, que suposa el primer text que aconsegueix el suport dins l'organisme des de l'inici del conflicte, després dels tres vetos anteriors dels EUA, que aquest cop s'han abstingut.