Netanyahu diu després d'acceptar el pla de Trump a Gaza que no acceptarà la creació d'un estat palestí

MADRID 30 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat després d'acceptar la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, per posar fi al conflicte a Gaza que l'exèrcit d'Israel mantindrà les tropes desplegades a "la majoria" de l'enclavament i ha reiterat el seu rebuig a la futura creació d'un estat palestí, malgrat les peticions de la comunitat internacional a favor de la solució dels dos estats.
Netanyahu ha publicat un vídeo a X en què respon en hebreu a diverses preguntes sobre els punts del pla de Trump, que consta de 20 clàusules, i en el qual nega rotundament que acceptar la proposta suposi reconèixer la futura existència de l'Estat de Palestina. "No, en absolut", ha dit.
"No està escrit en l'acord", ha manifestat, si bé el punt 19 del text contempla que en el futur s'obri "un camí creïble per a l'autodeterminació i estatalitat palestina, que es reconeixen com una aspiració del poble palestí".
Malgrat això, Netanyahu ha destacat el seu "ferm rebuig" a un estat palestí i ha insistit que "això seria un premi enorme al terrorisme i un perill per a l'Estat d'Israel". "Trump ho entén (...) i per descomptat és una cosa que no acceptarem", ha reblat el primer ministre israelià.
Així mateix, el primer ministre israelià ha aprofitat per descriure com "històrica" la seva visita als Estats Units i ha argumentat que Israel "ha tombat la truita". "En comptes que Hamas ens aïlli, hem aïllat Hamas", ha sostingut.
"Ara tothom, inclòs el món àrab i islàmic, està pressionant Hamas perquè accepti els termes que hem creat amb Trump per aconseguir el retorn de tots els ostatges, vius i morts, mentre les Forces de Defensa d'Israel (FDI) es queden a la majoria de la Franja", ha argumentat.
"Qui ho hagués pensat?", s'ha preguntat Netanyahu, que ha recordat que Trump ha deixat clar que si Hamas no accepta la proposta o no es pronuncia, defensarà que Israel continuï amb l'ofensiva, la qual cosa afirma que suposaria "completar les operacions militars" a Gaza.