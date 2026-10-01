Netanyahu detalla que un passatger israelià va evitar "un altre 11-S" en el vol de Flydubai

Fabrizio Gandolfo / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ofert nous detalls sobre l'incident registrat aquest dimecres en un vol de la companyia emiratí Flydubai, revelant que va ser un passatger israelià, de professió lampista, qui va evitar "un altre 11-S" en irrompre en la cabina i fer-se amb els comandaments després que un dels pilots apunyalés al seu company en el que assegura va ser un intent d'estavellar l'avió.
En una entrevista amb la televisió nord-americana Fox News, el mandatari ha relatat com l'atacant va ferir de gravetat --"gairebé massacrat fins a la mort"-- a l'altre pilot, de nacionalitat índia, qui en un acte de "increïble valentia" va aconseguir desbloquejar la porta de la cabina mentre l'aeronau perdia altura en un brusc descens en picat que va fer "volar cap al sostre" als passatgers.
Va ser en aquest moment quan el ciutadà israelià, identificat com Yaniv, va aprofitar una breu estabilització de l'aparell, va irrompre en la cabina i va apartar a l'agressor per l'esquena, aconseguint asseure's als comandaments i tirar de la palanca de control cap a enrere per evitar la col·lisió imminent. "Va actuar amb una fredor i un heroisme tremend", ha elogiat Netanyahu, detallant que l'heroi civil viatjava junt amb la seva família i es va enfrontar a l'atacant per salvar a les 174 persones a bord.