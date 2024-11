Netanyahu denuncia la investigació a membres del seu gabinet per presumptes filtracions com una "caça de bruixes"

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha denunciat aquest dissabte la investigació en curs contra membres de l'oficina del primer ministre per presumptes filtracions com una "caça de bruixes" amb el "clar" objectiu de perjudicar-lo a ell i els seus partidaris.

"Desafortunadament, aquesta actual caça de bruixes està tenint conseqüències molt greus, no només per al personal de la meva oficina, sinó també per als joves, les famílies dels quals s'estan destruint", ha lamentat el mandatari en un vídeo publicat a X i recollit per 'The Jerusalem Post'.

Netanyahu s'ha referit a les acusacions presentades contra el seu assessor Eli Feldstein i un suboficial de l'exèrcit israelià per la presumpta difusió de documents classificats "que van perjudicar l'esforç bèl·lic i van reduir les possibilitats d'èxit d'un acord d'ostatges". "L'objectiu és clar: perjudicar-me a mi i perjudicar-los a vostès, els ciutadans d'Israel que em donen suport", ha sentenciat.

El primer ministre ha defensat la innocència de Feldstein, al·legant que es tracta d'"un sionista apassionat i patriota" que no faria "res intencionalment per malmetre la seguretat de l'estat".

"No cal ser cap geni per entendre per què no es van investigar aquestes filtracions. El públic no és ximple. I ara tenim una sola investigació sobre una filtració relacionada amb un document que exposa l'estratègia de Hamas per dividir la societat israeliana i pressionar-me a mi i al govern perquè ens rendim a la voluntat de Hamas", ha insistit.

Sense entrar en més detalls, Netanyahu ha assenyalat que "no és la primera vegada que no (li) donen informació crítica" i que, no obstant això, "només aquí s'ha iniciat una investigació". "No només una investigació, sinó acusacions de falsificació de documents, xantatge i amenaces a l'oficina del primer ministre, coses que mai van succeir", ha anotat.

Aquest pronunciament arriba després que la Fiscalia d'Israel va exposar aquest divendres de manera detallada els motius pels quals havia decidit imputar Eli Feldstein, un dels assessors a l'oficina del primer ministre, per filtrar informació classificada a mitjans estrangers sobre les negociacions per alliberar els ostatges en mans de Hamas.

Feldstein està sota sospita d'"intentar influir en el debat polític sobre els ostatges" en filtrar material al diari alemany 'Bild' i demostrar que el moviment islamista Hamas "no estava disposat a aconseguir un acord per alliberar els ostatges a Gaza".

En aquest context, la Fiscalia que no veia cap atenuant en què Feldstein cregués que actuava per defensar l'Estat israelià, d'acord amb l'explicació publicada pels mitjans israelians. "El que va fer va ser, en el seu lloc, publicar informació classificada en benefici propi, però en qualsevol cas el motiu és irrellevant: hauria d'haver estat pendent de les conseqüències potencials de les seves accions i, en ser conscient de la censura sobre els documents, demostrava que comprenia la possibilitat de fer mal a l'Estat Israelià", va resoldre.