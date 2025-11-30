Netanyahu demana clemència al president d'Israel en el seu judici per corrupció

Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP
MADRID 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha sol·licitat formalment al president del país, Isaac Herzog, que emeti una ordre de clemència i li eximeixi definitivament de qualsevol responsabilitat en el judici per corrupció al que està sent sotmès el cap del Govern israelià.
En la seva missiva, Netanyahu explica que, malgrat el seu interès personal a "portar a bon terme" el procés judicial al que està sent sotmès, el procediment està causant tal inestabilitat que no hi ha més solució que accelerar la seva conclusió per "reduir la tensió en el debat que s'ha suscitat entorn del mateix".
En la seva primera resposta, l'oficina de la Presidència d'Israel ha eludit pronunciar-se de forma immediata i ha indicat que estudiarà la situació a consciència.
"Es tracta d'una sol·licitud de clemència extraordinària amb importants implicacions. Després de rebre totes les opinions, el President de l'Estat la considerarà amb responsabilitat i serietat", fa saber en la nota, publicada pel canal 12 de la televisió israeliana.