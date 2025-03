Netanyahu defensa la seva tàctica de "negociar sota el foc" amb Hamas i es marca l'objectiu final de buidar Gaza

El primer ministre israelià anuncia que incrementarà "la pressió" contra el moviment islamista en les pròximes hores

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat aquest diumenge que la seva tàctica de negociar amb el moviment palestí Hamas un cessament d'hostilitats a Gaza al mateix temps que està desencadenant nous atacs a l'enclavament està donant resultat i destacat que el seu objectiu final és l'aplicació del pla marcat pel president dels EUA, Donald Trump, per expulsar tota la població palestina de la Franja.

"La pressió militar funciona", ha assegurat Netanyahu aquest diumenge davant del seu Consell de Ministres, menys de 24 hores després d'una altra gran protesta popular per exigir-li que torni a l'alto el foc amb Hamas i continuï amb els intercanvis d'ostatges israelians per presoners palestins perquè la represa dels atacs acabarà costant les vides dels ostatges que continuen vius en poder de les milícies palestines.

Netanyahu, en resposta, s'ha declarat convençut que els atacs israelians, "d'una banda aixafen les capacitats militars i de govern de Hamas i, per l'altra, creen les condicions per a l'alliberament dels nostres ostatges". El primer ministre israelià ha avançat en aquest sentit que el gabinet de seguretat del país ha decidit aquesta passada nit "incrementar encara més la pressió" contra Hamas per "millorar encara més" les esmentades condicions d'alliberament,

El primer ministre ha aprofitat per parlar del que va anomenar 'l'etapa final' d'unes hipotètiques converses definitives de pau. Netanyahu en aquest sentit s'ha cenyit a la seva línia inicial i benvolgut que només passarà quan els dirigents del moviment islamista se'n vagin de la regió. A continuació, Israel "garantirà la seguretat general a la Franja de Gaza i possibilitarà la implementació del pla Trump", ha indicat.

"Aquest és el pla, i no ho ocultem, i estem disposats a discutir-lo en qualsevol moment", ha resolt Netanyahu sobre una iniciativa de desplaçament forçat condemnada a l'uníson per pràcticament la totalitat de la comunitat internacional, començant pels països de la regió.