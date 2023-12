Netanyahu defensa que la guerra a la Franja de Gaza és d'una "moralitat inigualable"

Les autoritats palestines l'acusen de "triar l'extermini dels palestins abans que el reconeixement del seu Estat"



MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha defensat aquest diumenge que la guerra a la Franja de Gaza és d'una "moralitat inigualable" davant les acusacions de "genocidi" de Sud-àfrica davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ).

"Continuarem amb la nostra guerra defensiva, la justícia i la moralitat de la qual no tenen parangó", ha declarat abans de l'inici d'una reunió del Gabinet en la qual ha posat l'accent en què Israel "actua de la manera més moral possible" a Gaza.

Per la seva banda, el Ministeri d'Exteriors de l'Autoritat Palestina ha lamentat que Netanyahu continuï "robant l'alegria del món" de cara a l'Any Nou i l'ha acusat de "triar l'extermini dels palestins abans que el reconeixement del seu Estat".

"La comunitat internacional ha de reconèixer el fracàs davant aquesta prova humanitària per la seva incapacitat per aturar el genocidi contra el nostre poble", ha indicat en un comunicat.

Sud-àfrica va presentar divendres una denúncia contra Israel per genocidi davant la CIJ per l'ofensiva militar a la Franja de Gaza llançada el 7 d'octubre en represàlia per l'atac contra territori israelià des de la Franja de Gaza per milícies palestines, en el qual van morir unes 1.200 persones. Més de 21.800 persones han mort a la Franja de Gaza des de l'inici de l'ofensiva, segons l'últim balanç.

El país africà ha mostrat la seva preocupació "per la difícil situació dels civils atrapats en els actuals atacs israelians contra la Franja de Gaza a causa de l'ús indiscriminat de la força i el trasllat forçós dels seus habitants" i ha demanat l'adopció de mesures provisionals per garantir la protecció de la població palestina contra danys "severs i irreparables".