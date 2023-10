Netanyahu considera "propaganda cruel" el nou vídeo de Hamas amb tres ostatges

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha descrit com "propaganda psicològica cruel" el vídeo difós aquest dilluns pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i que mostra tres dels més de 200 ostatges segrestats el passat 7 d'octubre, i ha promès continuar treballant per aconseguir l'alliberament de totes les persones retingudes a la Franja de Gaza.

En el vídeo no queda clara la identitat de les tres persones que hi apareixen, però l'oficina de Netanyahu les ha identificat en un comunicat com Daniel Aloni, Rimon Kirsht i Yelena Trupanob. "Els nostres cors estan amb vosaltres i amb la resta de segrestats", ha proclamat el primer ministre israelià en aquesta nota.

El vídeo, recollit per l'agència de notícies Shehab Agency, presenta tres dones, una de les quals situada al centre, que critica el primer ministre d'Israel per no haver pogut impedir l'atac executat per Hamas, que va deixar més més de 230 segrestats, i insta Netanyahu a arribar a un acord per aconseguir un intercanvi de presoners, reivindicació recurrent dels milicians.

La Forces de Defensa d'Israel (FDI) han elevat a 239 el recompte oficial de persones retingudes a Gaza, a les quals caldria sumar les quatre que ja han quedat en llibertat, segons Hamas per raons humanitàries. Entre els ostatges hi ha persones de diverses nacionalitats, entre elles l'espanyol Iván Illarramendi, raptat en un quibuts prop de la frontera.