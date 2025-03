Netanyahu considera els darrers atacs al Líban un "recordatori" de la "determinació" israeliana

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit "els qui no hagin interioritzat la nova situació al Líban" que els bombardejos de les darreres hores a diverses zones, entre les quals la capital, Beirut, suposen "un recordatori addicional de la determinació" israeliana.

"L'equació ha canviat", ha recalcat Netanyahu, que ha insistit en la necessitat de treballar perquè no es tornin a repetir atacs com els del 7 d'octubre del 2023. Això passa, ha afegit, per "no permetre trets" contra territori israelià.

En aquest sentit, ha subratllat que tot i que Israel continua compromès amb l'alto el foc pactat amb la milícia libanesa Hezbollah, també està decidit a "atacar qualsevol part del Líban contra qualsevol amenaça". "Garantirem que tots els ciutadans del nord tornin fora de perill a casa seva", ha postil·lat.

L'exèrcit israelià ha executat aquest divendres un atac amb drons contra un edifici de Beirut per primera vegada des de l'alto el foc assolit el novembre del 2024 i hores després del llançament de dos projectils des de territori libanès contra el nord d'Israel.