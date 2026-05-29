Netanyahu confirma que Israel ha travessat el riu Litani i avança cap al centre del Líban

MADRID 29 maig (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest divendres que les tropes de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han avançat més enllà del riu Litani cap a posicions estratègiques al sud del Líban.
"Les nostres forces han travessat el Litani i han avançat cap a les posicions dominants. També estem operant a Beirut i a la vall de la Bekaa, al llarg de tot el front, i estem assestant cops importants a Hezbollah", ha assegurat el dirigent israelià en una visita a les tropes desplegades al Líban, segons informa el diari 'The Times of Israel'.
Aquests dies l'exèrcit israelià està "intensificant" l'ofensiva al Líban, on ja han mort més de 3.300 persones des de principis de març, malgrat les negociacions en marxa amb el Govern libanès per mirar d'arribar a un acord de pau.
Les darreres hostilitats a gran escala van esclatar el 2 de març, quan el partit-milícia xiïta Hezbollah va llançar projectils contra Israel en resposta a l'assassinat del líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, en l'ofensiva llançada el 28 de febrer per Israel i els Estats Units contra el país asiàtic.