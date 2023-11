Netanyahu confirma la intenció de "continuar controlant" Gaza i descarta una missió internacional

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest divendres que les Forces de Defensa (FDI) "continuaran controlant" la Franja de Gaza fins i tot quan hagi acabat l'actual conflicte amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), i ha deixat clar que no deixarà en cap cas que hi hagi "forces internacionals" sobre el terreny en un hipotètic acord.

Netanyahu ha anat modelant el seu discurs aquests dies, amb successives entrevistes en les quals tan aviat ha dit que Israel assumirà la "seguretat" de la Franja durant un "període indefinit" com que no té cap intenció de tornar a ocupar el territori.

En una reunió amb alcaldes d'algunes localitats israelianes prop de Gaza, la primera des de l'esclat del conflicte, Netanyahu ha recuperat la idea de continuar a l'enclavament, possibilitat contra la qual ja s'ha expressat el seu principal aliat estranger, el Govern dels Estats Units.

Els alcaldes han reclamat al primer ministre que no adopti cap alto el foc fins que no s'hagi erradicat per complet l'amenaça terrorista de Hamas, mentre que Netanyahu els ha promès recursos per reconstruir les zones del sud afectades pels atemptats del 7 d'octubre, segons una informació de la seva oficina recollida per 'Times of Israel'.

Ara com ara, ni les FDI ni el Govern de Netanyahu han mostrat la intenció d'aturar la ofensiva, que s'ha saldat a la Franja de Gaza amb més d'11.000 morts, segons dades del Ministeri de Sanitat gazià. Tan sols han accedit a pauses puntuals per incentivar el trasllat de civils.