Netanyahu celebra l'annexió de Jerusalem Est: "Vam unificar la nostra capital"

MADRID 15 maig (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrat l'annexió il·legal de Jerusalem Est durant la guerra dels Sis Dies del 1967 amb motiu del Dia de Jerusalem i ha tornat a defensar l'ofensiva contra l'Iran davant l'amenaça que representa per les seves capacitats nuclears.
"Vam unificar Jerusalem, la nostra capital, en una miraculosa guerra defensiva fa 59 anys", ha indicat en un discurs pronunciat a l'escola jueva de Mercaz HaRav a Jerusalem, en el qual ha aplaudit que tornés a ser una "ciutat unida" gràcies a una "guerra de salvació" que també va permetre a Israel "recuperar els llocs sagrats" a Cisjordània.
Netanyahu ha afirmat que cada vegada que viatja als districtes de la Judea i Samaria --terme utilitzat per Israel per referir-se a Cisjordània-- se li "eleva l'esperit". "Aquesta és la nostra terra i sempre serà la nostra terra", ha dit.
"Ens vam obrir pas a l'oest i l'est, al nord i el sud. I avui el mateix: hem eliminat el domini de l'eix iranià, n'hem aixafat grans parts, ens obrim pas cap a la immensitat", ha dit, després de celebrar que Israel "eliminés el domini dels estats àrabs" a la regió en aquell moment.
D'altra banda, ha tornat a defensar l'ofensiva contra Teheran. "Si no ho haguéssim fet, l'Iran hauria tingut almenys una bomba atòmica i avui podria tenir en camí un arsenal, però no ha passat. Ens hem alçat i rugit com un lleó", ha apuntat.
Netanyahu ha assegurat que "en el moment de la veritat" Israel s'ha mantingut "ferm". "Hem retornat la guerra a les portes dels nostres enemics. Hem defensat la nostra existència amb una determinació infinita", ha argüït, després d'afegir que "el poble d'Israel sap com contraatacar perquè la consciència de lluita" l'ha acompanyat "durant milers d'anys".