Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre en funcions d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el seu partit, el Likud, han qualificat com una "desgràcia eterna" i un "punt baix en la història" de la Knesset (el Parlament d'Israel) l'elecció del diputat opositor Maten Kahana com a nou president de la cambra, acusant el bloc liderat per Gadi Eisenkot, Naftali Bennett i Avigdor Lieberman de recolzar-se en "partidaris del terrorisme" per fer-se amb el control de l'assemblea.
"Aquesta nit s'ha nomenat de forma unilateral a un president de la Knesset amb els vots de partidaris del terrorisme. És un punt baix en la història de la Knesset", ha denunciat Netanyahu en un comunicat difós a les seves xarxes després de la votació celebrada aquest dimarts, en al·lusió al suport dels 19 diputats de les formacions àrabs Raam i La Llista Conjunta que va permetre a Kahana imposar-se al candidat oficialista, Ofir Katz.
En la mateixa línia, ha sostingut que el poble d'Israel "s'oposa a lliurar les claus de la governabilitat del país als qui mostren menyspreu per l'himne nacional" i ha retret a Eisenkot, Bennett i Lieberman haver triat "a partidaris del terrorisme per sobre de la unitat nacional", assegurant que "la història els recordarà això en contra seva".