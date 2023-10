Netanyahu avisa el Líban d'una guerra "devastadora" si Hezbollah entra de ple en el conflicte de Gaza

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisat aquest diumenge que el Líban es convertirà en escenari d'una guerra "devastadora" si el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah decideix intensificar els atacs a l'exèrcit israelià a la frontera fins al punt d'un enfrontament en ferm.

"Si Hezbollah entra a la guerra, trobarà a faltar la Segona Guerra del Líban", ha avisat Netanyahu durant una visita als llocs militars del nord d'Israel, a prop de la frontera libanesa, sobre el conflicte que va començar el 2006 amb Hezbollah i altres milícies afins que es va saldar amb uns 1.300 morts per la part libanesa, la majoria civils, i uns 200 per la part israeliana, militars en la seva majoria.

El primer ministre israelià ha insistit que "Hezbollah cometria l'error més gran de la seva vida" si decideix obrir un front de combat amb Israel, que "retornarà el cop amb tanta força que no s'ho poden ni imaginar, fins al punt que tindria conseqüències devastadores tant per Hezbollah com per al país".

Als militars israelians, Netanyahu els ha dit que es troben davant "la batalla de les vostres vides". "És matar o morir, i cal matar-los", ha declarat el primer ministre en un missatge adreçat a tot l'exèrcit en el marc de la guerra contra Hamas.

També en les últimes hores el ministre d'Economia israeliana, Nir Barkat, del partit Likud del primer ministre, ha avisat que si Hezbollah decideix obrir un front al nord des del Líban, Israel també atacarà l'Iran com a "mecenes" del moviment xiïta.

"El pla de l'Iran és atacar Israel en tots els fronts. Si descobrim que tenen la intenció d'atacar Israel (des del Líban) també atacarem el cap de la serp", ha assegurat Barkat en una entrevista amb el diari britànic 'Daily Mail'.

Hezbollah i l'exèrcit d'Israel, mentrestant, continuen embrancats des d'aquest matí en noves escaramusses a la frontera mentre l'exèrcit israelià ha ampliat el perímetre de seguretat amb l'evacuació de 14 assentaments al nord del país.

La cadena Al-Manar, afina a Hezbollah, ha informat aquest matí d'un atac contra "instruments tècnics" de l'exèrcit israelià a la frontera, que ha estat respost amb un contraatac israelià contra "una unitat antiatac" i contra una posició des de la qual va ser llançat un míssil contra un avió israelià.

Posteriorment, Hezbollah ha indicat que aquell "instrument" era una torre de comunicacions militar a Al-Abad, propera a llocs d'avantguarda de l'exèrcit israelià. El diari libanès 'L'Orient le Jour' també informa d'atacs israelians d'envergadura als afores de Ramia, Aita el-Shaab i les Granges de Shebaa, a banda de localitzacions com Maroun el-Ras i Kfarchouba.

Hezbollah, que fins dissabte havia confirmat 19 morts entre les seves files, ha elevat a 21 la xifra de morts després de dues noves baixes aquest matí per l'impacte de coets israelians al sud del país i a la vall de la Bekaa.