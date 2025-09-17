Netanyahu atribueix a una "persecució" els casos judicials oberts contra alguns dels seus ministres

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha atribuït aquest dimecres els casos judicials oberts contra alguns dels seus ministres a una presumpta "persecució" que té com a finalitat provocar la caiguda del seu govern, que fa front a diverses investigacions per corrupció.
Així s'ha manifestat preguntat pel procés obert contra la ministra d'Igualtat Social, May Golan, i alguns dels seus socis, tots acusats de frau, malversació de fons i altres delictes financers. Neyantahu, que ha afirmat que "no està familiaritzat amb la investigació", ha instat a evitar "emetre judicis" abans d'hora.
"No conec el cas, no en puc parlar, però només perquè algú està acusat això no vol dir res", ha dit durant una conferència de premsa després que les forces de seguretat hagin dut a terme una batuda a l'oficina de la ministra que s'ha saldat amb una detenció.
Netanyahu ha lamentat que "avui dia et poden acusar de qualsevol ximpleria. El que dic és que ja no queda cap ministre que la fiscal general no hagi decidit imputar", ha afirmat, segons informacions recollides pel diari 'The Times of Israel'.
En aquest sentit, ha defensat que durant els governs anteriors "no es van donar aquestes acusacions". "Ho he revisat i no hi va haver res. Zero. Tots àngels. Però nosaltres tenim desenes d'investigacions. Si passa una setmana i no s'ha obert un cas nou, espera a la següent", ha reblat.