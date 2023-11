Netanyahu assegura que Israel tindrà la responsabildiad de la seguretat a Gaza per "un període indefinit"

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que Israel tindrà la responsabilitat de la seguretat a la Franja de Gaza per un període "indefinit" una vegada hagin acabat amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Crec que que Israel tindrà, durant un període indefinit, la responsabilitat general de la seguretat, perquè hem vist el que passa quan no la tenim. Quan no tenim aquesta responsabilitat de seguretat, la qual cosa tenim és l'erupció del terror de Hamas a una escala que no podíem imaginar", ha declarat Netanyahu durant una entrevista amb la cadena estatunidenca ABC News.

Aquestes declaracions del primer ministre israelià s'han produït malgrat que el Govern estatunidenc ha assegurat en nombroses ocasions que no donaran suport a una ocupació de la Franja de Gaza.

Respecte a l'establiment de pauses humanitàries a l'enclavament, possibilitat que ha discutit amb el president dels Estats Units, Joe Biden, el mandatari israelià ha asseverat que no es produiran fins que Hamas estigui disposat a alliberar a tots els ostatges, que les autoritats israelianes xifren entorn dels 240.

"No hi haurà alto el foc general a Gaza sense l'alliberament dels nostres ostatges (...) Crec que que obstaculitzaria l'esforç bèl·lic. Dificultarà el nostre esforç per treure als nostres ostatges perquè l'única cosa que funciona amb aquests criminals de Hamas és la pressió militar que estem exercint", ha manifestat Netanyahu.

A més, ha assegurat que només "hi haurà un alto el foc" amb la finalitat d'aconseguir l'alliberament i evacuació de tots els ostatges capturats per la milícia palestina.

Les autoritats de la Franja han xifrat en més de 10.000 els palestins morts, entre ells 4.800 nens, pels atacs de l'Exèrcit d'Israel; a Cisjordània ja són més de 150 els morts.

Els atacs d'Israel són una resposta a la incursió del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del passat 7 d'octubre contra el sud del país, que es va saldar amb més de 1.400 israelians morts i amb 240 capturats com a ostatges per la milícia palestina.