Netanyahu assegura als libanesos que la guerra és contra Hezbollah

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviat aquest dilluns un missatge a la població del Líban en què assegura que la guerra israeliana no és contra ells, sinó contra el partit-milícia xiïta Hezbollah, que durant anys ha fet servir els civils com "escuts humans".

"Israel no està en guerra amb vosaltres, és amb Hezbollah. Des de fa molt, Hezbollah us ha fet servir com escuts humans, col·loca coets al vostre menjador i míssils al vostre garatge", ha manifestat Netanyahu en un discurs gravat en un vídeo i publicat per les xarxes socials.

En aquest punt, el mandatari israelià ha recalcat que precisament són aquests míssils emmagatzemats en habitatges de civils els que després Hezbollah fa servir per atacar les ciutats i els civils d'Israel. És per això que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat els atacs d'aquest dilluns contra el Líban, per "protegir" els israelians dels atacs de Hezbollah.

"Des d'aquest matí, les FDI us han advertit que us allunyeu del perill. Us insto a que us prengueu aquest advertiment seriosament. No deixeu que Hezbollah posi en perill la vostra vida i la dels vostres éssers estimats. Si us plau, sortiu del perill ara, un cop la nostra operació hagi acabat, podreu tornar sans i estalvis a casa vostra", ha reblat.

Israel ha llançat aquest dilluns una nova onada d'atacs contra territori libanès que s'ha saldat amb un recompte provisional de 274 morts i més de mil ferits. Més tard, les FDI han confirmat un nou "bombardeig selectiu" contra Beirut semblant al de la setmana passada, quan un atac va deixar mig centenar de morts, inclòs Ibrahim Akil, un alt càrrec de Hezbollah.