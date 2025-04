Netanyahu arriba a Hongria desafiant l'ordre d'arrest del TPI

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i la seva dona, Sara Netanyahu, han arribat la matinada d'aquest dijous a la capital hongaresa, Budapest, on es reunirà amb el seu homòleg, Viktor Orbán, desafiant l'ordre d'arrest que el Tribunal Penal Internacional (TPI) va dictar en contra seva per crims de guerra i contra la humanitat en el marc de les investigacions per l'ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

El ministre de Defensa d'Hongria, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ha confirmat l'arribada dels Netanyahu a través del seu perfil a la xarxa social Facebook, on ha compartit diverses imatges que mostren com han estat rebuts per la guàrdia d'honor militar. "Donem la benvinguda al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a Budapest", ha manifestat el titular de la cartera ministerial.

Orbán, un dels més ferris aliats d'Israel, va rebutjar al novembre l'ordre del TPI a pesar que el seu país és un Estat que forma part del Tractat de Roma, que serveix de fonament legal a la cort, i va acabar convidant al cap de l'Executiu israelià en visita oficial. El mandatari hongarès va descriure en aquell moment que "l'ordre d'arrest és descarada, cínica i completament inacceptable", i es va comprometre a garantir "la llibertat i seguretat" de Netanyahu.

Durant la visita, Netanayhu i Orbán tractaran el possible trasllat de l'Ambaixada d'Hongria des de Tel Aviv a Jerusalem, en el que es tractaria d'una altra ruptura del Govern hongarès amb la doctrina de la Unió Europea. Brussel·les segueix la resolució 478 del Consell de Seguretat de l'ONU del 1980, que crida a tots els Estats membres de l'ONU a retirar de Jerusalem les ambaixades i missions diplomàtiques a Israel.