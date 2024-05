Netanyahu afirma que el reconeixement de Palestina és un "premi al terrorisme"

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha dit que el reconeixement d'Espanya, Noruega i Irlanda a Palestina és un "premi al terrorisme", que "intentarà una vegada rere l'altra" cometre una "massacre" com la del 7 d'octubre, perpetrada per Hamas amb 1.200 morts.

"La intenció de diversos països d'Europa de reconèixer un estat palestí és un premi al terrorisme", ha dit Netanyahu en missatge a través de les xarxes socials, en el qual afirma que "el 80 per cent" dels palestins de Cisjordània "defensa la terrible massacre del 7 d'octubre".

"Aquest mal no ha de rebre un estat. Serà un estat del terror. Intentarà una vegada rere l'altra cometre la massacre del 7 d'octubre, i no ho consentirem. Un premi al terror no portarà la pau i no ens impedirà derrotar Hamas", ha dit.

Abans de la seva intervenció aquest dimecres, el ministre israelià d'Afers Exteriors, Yisrael Katz, ha acusat els tres països europeus de concedir "una medalla d'or al terrorisme" i ha ordenat cridar a consultes els ambaixadors d'Espanya, Irlanda i Noruega.

Aquests tres anuncis simultanis eleva a 146 el nombre d'estats membres de les Nacions Unides que reconeixen l'Estat de Palestina. Malta i Eslovènia també han afirmat que podrien fer el pas pròximament. Per la seva banda, França creu que "no es donen les condicions" propícies.