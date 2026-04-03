Netanyahu afirma que Israel "seguirà atacant Iran de forma coordinada amb EUA"

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest divendres que el país "seguirà atacant Iran de forma coordinada amb Estats Units" a mesura que avança l'ofensiva iniciada a finals de febrer i que ha deixat fins avui més de 2.000 morts en territori iranià.
En una sèrie de declaracions donades després d'una visita a la caserna general de les Forces Armades d'Israel a la ciutat de Tel Aviv, el mandatari ha recalcat que aquestes accions seguiran duent-se a terme amb la col·laboració del president nordamericà, Donald Trump, segons recull un vídeo difós per la seva oficina.
"Entre les Forces de Defensa d'Israel i l'Exèrcit d'Estats Units, seguirem atacant a Iran. Aquest règim està més feble que mai; Israel està més fort que mai", ha asseverat, al mateix temps que ha recalcat que "juntament amb els seus amics, Israel seguirà atacant al règim terrorista d'Iran".
Així, ha incidit que les forces israelianes estan "eliminant comandants, bombardejant ponts i atacant infraestructures". "Hem destruït el 70% de la capacitat de producció d'acer d'Iran", ha afegit. "Es tracta d'un assoliment tremend que priva a la Guàrdia Revolucionària tant de recursos financers com de la capacitat de produir nombroses armes", ha subratllat.
D'altra banda, ha posat l'accent en que els atacs contra el partit-milícia libanès Hezbolá "també continuen a Líban, on les forces terrestres "segueixen avançant" per "ampliar la zona de seguretat i per protegir a les comunitats del nord" d'Israel.
Fins avui, les autoritats iranianes situen en 2.076 els morts per l'ofensiva, dels quals 216 són menors d'edat. Per la seva banda, la Mitja Lluna Vermella iraniana ha informat que els bombardejos han destruït o danyat més de 100.000 edificis civils, gairebé 40.000 d'ells a Teheran, la capital. A més, han estat afectades unes 600 escoles i gairebé 300 centres de salut en les quatre setmanes de bombardejos.