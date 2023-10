Netanyahu afirma que els bombardejos contra Hamàs a Gaza són "només el principi"

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat aquest dilluns que els bombardejos contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) a la Franja de Gaza són "només el principi" i ha assegurat que Israel derrotarà el grup palestí com el món va derrotar també Estat Islàmic.

"Les atrocitats dutes a terme per Hamàs no s'han vist des de les atrocitats d'Estat Islàmic. Nens lligats i executats amb la resta de les seves famílies, nenes i nens joves tirotejats per l'esquena, executats i altres atrocitats que no descriuré aquí", ha sentenciat, segons ha recollit el diari 'Haaretz'.

El primer ministre israelià ha explicat així que faran tot el possible per alliberar a aquells ostatges captius a Gaza i que és una guerra "per assegurar la nostra existència". "Una guerra que guanyarem", ha agregat.

En aquest sentit, ha instat l'oposició a unir-se al Govern de coalició "sense condicions prèvies", com es va fer en la vigília de la Guerra dels Sis Dies de 1967, quan Israel va capturar la Península del Sinaí a Egipte i Els Alts del Golan a Síria, segons ha recollit el diari 'The Times of Israel'.

Prèviament, el braç armat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), les Brigades al Qassam, ha advertit aquest dilluns que executarà a un ostatge per cada bombardeig dut a terme per Israel sense previ avís contra infraestructura civil a Gaza.