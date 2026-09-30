Netanyahu afirma que un dels pilots del vol de Flydubai ha provat d'estavellar l'avió

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MADRID 30 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat aquest dimecres que un dels pilots del vol de Flydubai que ha hagut d'aterrar d'emergència després de desviar-se de la ruta original que cobria les ciutats d'Abu Dhabi i Tel-Aviv ha provat d'estavellar l'avió.
Netanyahu ho ha qualificat "d'incident de seguretat" i ha donat les gràcies a les persones que "han evitat desastre molt greu", entre ells diversos membres de la tripulació, l'altre pilot i un passatger israelià amb el qual ha pogut parlar.
"Gairebé tots els passatgers del vol eren israelians. Durant el vol, en acostar-se a Israel, un dels pilots ha atacat l'altre i, pel que sembla, ha provat d'estavellar l'avió. He parlat amb un dels passatgers israelians. M'ha dit que l'avió ha començat a caure en picat", ha ressaltat Netanyahu en un vídeo per les xarxes socials.
Netanyahu ha assegurat que aquest passatger israelià ha aconseguit irrompre a la cabina de comandament i juntament amb dos membres de la tripulació i l'altre pilot han mirat de controlar l'avió. "Salutacions a aquests herois que han demostrat valentia i coratge. Han salvat moltes vides. Han evitat un desastre molt greu", ha agraït.