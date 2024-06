Netanyahu adverteix que Israel "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban

L'exèrcit israelià bombarda novament "llançadores" i "edificis militars" de Hezbollah al sud del Líban



MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest dimecres que l'exèrcit israelià "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban, després dels més de set mesos d'enfrontaments amb el partit-milícia xiïta Hezbollah arran dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Estem preparats per a una acció molt poderosa al nord", ha dit Netanyahu en un missatge a X en què ha publicat un vídeo de la seva visita a la ciutat de Kiryat Shmona, al nord del país i objectiu de desenes d'atacs amb projectils i drons de Hezbollah durant els combats a la zona.

El primer ministre israelià ha afirmat a més que "qui pensi que pot fer-nos mal i que ens quedarem de braços plegats comet un greu error", en referència als grans incendis registrats aquesta setmana al nord del país a causa dels atacs perpetrats pel grup libanès.

"El foc va cremar ahir i m'alegro que l'apaguessin", ha dit als bombers, abans d'afegir que "el foc també va cremar al Líban". Netanyahu s'ha reunit a més amb militars de la 769a Brigada per abordar les operacions contra Hezbollah, segons el diari israelià 'The Times of Israel'.

L'exèrcit d'Israel ha confirmat a través d'un comunicat en el seu web que durant les últimes hores ha bombardat dues suposades "llançadores" de Hezbollah i tres "edificis militars" sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes.

La visita de Netanyahu arriba l'endemà que el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, es va desplaçar a Kiryat Shmona, on va reclamar "destruir" els "bastions" de Hezbollah i va defensar "una guerra" amb el Líban. "No pot ser que la nostra terra cremi i que hi hagi pau al Líban. Hem de cremar i destruir tots els bastions de Hezbollah. Guerra", va dir.

L'exèrcit israelià i Hezbollah --amb el suport de l'Iran i que compta amb un important pes polític al Líban-- mantenen enfrontaments des del 8 d'octubre, l'endemà dels atacs de Hamas, que es van saldar amb prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, segons les autoritats d'Israel.